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Политика и экономика

Губернатор Приморья поехал разбираться с филиалом ДВФУ в Дальнегорске

13 июля состоится встреча главы региона и преподавателей университета
Фото: РИА VladNews Фото: РИА VladNews
Владивосток, четверг, 13 июля , РИА Vladnews.

Сегодня, 13 июля, губернатор Приморского края проводит рабочую поездку в город Дальнегорск Приморского края, сообщает РИА VladNews со ссылкой на пресс-службу региональной администрации. В том числе, на повестке дня - встреча Владимира Миклушевского сотрудниками местного филиала ДВФУ, с которыми, как планируется, глава региона обсудит вопрос о дальнейшей образовательной деятельности филиала.

Напомним, в середине мая в интернете появилось видеообращение студентов дальнегорского филиала ДВФУ к губернатору Приморского края Владимиру Миклушевскому с просьбой разобраться с приближающимся закрытием филиала:

Отметим, что ранее стало известно о том, что о ситуации с закрытием филиалов федерального университета хорошо знакома министру образования РФ Ольге Васильевой.

Напомним, в мае этого года появилась информация о том, что в  Дальнегорске и Артеме закрываются филиалы ДВФУ. Глава пресс-службы университета ДВФУ Алексей Магаляс объяснил происходящее в Артеме.

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