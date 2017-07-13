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Приморские подростки продолжают играть в опасные игры

Дети забираются на крыши многоэтажек
Фото: Инстаграм Фото: Инстаграм
Владивосток, четверг, 13 июля , РИА Vladnews.

Приморские подростки продолжают играть в опасные игры, тем самым подвергая свою жизнь опасности, сообщает РИА VladNews.

Жители Приморья продолжают жаловаться на то, что подростки, воспользовавшись открытыми крышами, играют там.

Так, жители Находки начали бить тревогу. По словам жителей, по адресу Спортивная, 3а дети зачастую подымаются на крышу дома, где бегают, сидят, свесив ноги. Однако, управляющая компания не реагирует на просьбы жильцов закрыть крышу.

Отметим, что подобные случаи детских игр были замечены и во Владивостоке.

Если вы стали очевидцем интересных событий - пишите, присылайте фото и видео в WhatsApp РИА VladNews по номеру + 7 994 000 01 02.

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