Необычная авария произошла во Владивостоке

Во Владивостоке автомобилист за рулем автомобиля Suzuki Swift задним ходом сбил пешехода на негерулируемом пешеходном переходе. Как сообщили корреспонденту РИА VladNews в пресс-службе ГИБДД города, наезд произошел в районе дома №8"г" по улице Нейбута в светлое время суток. За рулем находился 30-летний мужчина.
Пострадавший - 52-летний гражданин - был госпитализирован в травматологическое отделение с переломом левой голени.
Детали ДТП выясняются.
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