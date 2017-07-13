Необычная авария произошла во Владивостоке

Пострадавшего гражданина госпитализировали в травматологическое отделение

Владивосток, четверг, 13 июля , РИА Vladnews.

Во Владивостоке автомобилист за рулем автомобиля Suzuki Swift задним ходом сбил пешехода на негерулируемом пешеходном переходе. Как сообщили корреспонденту РИА VladNews в пресс-службе ГИБДД города, наезд произошел в районе дома №8"г" по улице Нейбута в светлое время суток. За рулем находился 30-летний мужчина.

Пострадавший - 52-летний гражданин - был госпитализирован в травматологическое отделение с переломом левой голени.

Детали ДТП выясняются.

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