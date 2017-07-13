Газированная вода может стать причиной ожирения, - ученые

Специалисты провели исследование

Владивосток, четверг, 13 июля , РИА Vladnews.

Палестинские ученые в ходе исследования выяснили, что вода с газом может привезти к ожирению, сообщает РИА VladNews со ссылкой на Актуальные Новости. Как оказалось, углекислый газ, который содержится в минеральной воде, провоцирует человека увеличивать свой порции в еде.

По словам специалистов, вода с газом может вызвать вспышку уровня ключевого гормона грелина, который как раз и отвечает за голод.

Эксперимент был проведен на крысах. Результат показал, что те грызуны, которым давали пить негазированные, но сладкие напитки, не прибавляли в весе. Крысы, пьющие воду с газом без подсластителей, стали весить больше.

Данную теорию ученые протестировали и на людях. Выяснилось, что если они выпивали газированную воду за завтраком, то уровень вышеназванного гормона увеличивался в 6 раз.