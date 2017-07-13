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Пожар на элекроподстанции в Приморье оставил без света более 4 тысяч человек

Ремонтные работы продолжаются
Фото: РИА VladNews Фото: РИА VladNews
Владивосток, четверг, 13 июля , РИА Vladnews.

В результате пожара на электроподстанции в посёлке Кировском Приморского края без электричества остаются около четырёх тысяч человек, сообщает РИА VladNews со ссылкой на пресс-службу региональной администрации.

Как сообщили в учреждении по делам ГО и ЧС  края, вчера, 12 июля, в 20:50 произошло возгорание подстанции мощностью 10 кВт, из-за чего без электричества остались посёлок Кировский, в том числе, три санатория:

«На место пожара выехали пожарные расчёты и бригады энергетиков, которые после ликвидации пожара приступили к восстановительным работам», – прокомментировали в ведомстве.

В 05:00 13 июля подача электроэнергии была частично восстановлена:

«В настоящее время аварийные бригады продолжают ремонт электроподстанции», – уточнили специалисты.

В учреждении отметили, что восстановительные работы осложняются тем, что в районе накануне вечером в течение более 2 часов шёл очень сильный дождь, в результате которого выпало более 100 миллиметров осадков.

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