Новости спорта

Владивосток, четверг, 13 июля , РИА Vladnews.

Хоккеисты "Адмирала" только готовятся к новому сезону. Во Владивостоке стартовали тренировочные сборы моряков. Тем временем приморские автомоделисты продолжают борьбу в чемпионате и первенстве края. Обладатели радиоуправляемых машин провели предпоследний этап соревнований. А также юные яхтсмены встретились в акватории Амурского залива - свои детские команды выставили знаменитые клубы Приморья, сообщает РИА VladNews со ссылкой на VIII канал.