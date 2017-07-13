Хоккеисты "Адмирала" только готовятся к новому сезону. Во Владивостоке стартовали тренировочные сборы моряков. Тем временем приморские автомоделисты продолжают борьбу в чемпионате и первенстве края. Обладатели радиоуправляемых машин провели предпоследний этап соревнований. А также юные яхтсмены встретились в акватории Амурского залива - свои детские команды выставили знаменитые клубы Приморья, сообщает РИА VladNews со ссылкой на VIII канал.
Хоккеисты "Адмирала" только готовятся к новому сезону.
Новости спортаВладивосток, четверг, 13 июля , РИА Vladnews.
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