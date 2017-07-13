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На таможнях Дальнего Востока продолжают скапливаться автомобили

Из-за "кнопок ГЛОНАСС" число пропущенных в РФ автомобилей до сих пор меньше застопорившихся на таможенных складах
Фото: ДВТУ Фото: ДВТУ
Владивосток, четверг, 13 июля , РИА Vladnews.

В первом полугодии 2017 года объемы ввоза автотранспорта на Дальнем Востоке возросли на 39%: ввезено 26 826 транспортных средств (в первом полугодии прошлого года - 19 295), сообщает РИА VladNews со ссылкой на пресс-службу ДВТУ. Ввезено:

- 315 автобусов, что на 17% больше, чем в первом полугодии 2016 года (269);

- 25 072 легковых автомобилей, что на 38,8% больше, чем в первом полугодии 2016 года (18 058), из них 22,4% – квадроциклы;

- 1 439 грузовых автомобилей, что в 1,5 раза больше, чем в первом полугодии 2016 года (968).

ТС ввозились в основном из Японии – 74%, Китая – 22%, Кореи – 2%.

64,3% автотранспортных средств ввезено в торговом обороте (17 244 штук). Остальные 35,7% (или 9 582 штуки) ввезены физическими лицами для личных целей. При этом 90% грузовых автомобилей (1 295 штук) и 63,6% легковых автомобилей (15 938 штук) ввезено в торговом обороте. 96,5% автобусов, напротив, ввезено в неторговом обороте (304 штук).

Вместе с тем, остается актуальной проблема выдачи паспортов транспортного средства (ПТС) на ввезенные автомобили. Многие автовладельцы не могут установить в специализированных компаниях устройства вызова экстренных оперативных служб (так называемые «кнопки ГЛОНАСС»).

Напомним, в соответствии с Техническим регламентом «О безопасности колесных транспортных средств» с 1 января 2017 года все ввезенные автомобили, предназначенные для перевозки пассажиров или грузов, должны быть оснащены устройством вызова экстренных оперативных служб.

Для того чтобы получить ПТС на ввезенный автомобиль, в таможенный орган необходимо представить разрешительные документы, подтверждающие соответствие автомобиля требованиям Техрегламента, в которых должна содержаться отметка о наличии специального устройства вызова экстренных оперативных служб. К таким документам относятся свидетельство о безопасности конструкции транспортного средства (СБКТС) и одобрение типа транспортного средства (ОТТС). Данные документы выдаются аккредитованными органами.

В регионе деятельности ДВТУ всё ещё наблюдается скопление автотранспортных средств, на которые таможенные органы не могут выдать ПТС из-за отсутствия «кнопок ГЛОНАСС». Своей очереди ждут более 9 тысяч автотранспортных средств, ввезённых после 15 февраля 2017 года. Как отметил начальник ДВТУ Юрий Ладыгин, выступая перед представителями СМИ, сегодня таможенные органы в состоянии оформлять 300-350 автомобилей в день, при наличии у автовладельцев всех необходимых документов.

Всего с начала года (и по 30 июня) таможенными органами ДВТУ выдано 7 853 ПТС.

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