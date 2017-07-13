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Приморец сорвал золотую цепочку с шеи женщины

Злоумышленник предстанет перед судом
Фото: РИА VladNews Фото: РИА VladNews
Владивосток, четверг, 13 июля , РИА Vladnews.

Житель поселка Кировский обвиняется в имущественном преступлении, сообщает РИА VladNews со ссылкой на ведомство.

Ранее в отдел полиции поступило сообщение о нападении на местную жительницу. Прибывшие на место происшествия сотрудники полиции установили, что около дома заявительницы злоумышленник сорвал с ее шеи золотую цепочку и скрылся. Ущерб превысил 20 тысяч рублей.

В ходе розыска сотрудники полиции задержали 39-летнего местного жителя, который дал признательные показания.

По данному факту было возбуждено уголовное дело по статье «Грабеж, совершенный с применением насилия, не опасного для жизни или здоровья».

В настоящее время расследование завершено, дело передано в суд для дальнейшего рассмотрения.

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