Наркоман задержан в центре Владивостока

Молодого человека остановили на платформе железнодорожного вокзала

Владивосток, четверг, 13 июля , РИА Vladnews.

Во Владивостоке на посадочной платформе железнодорожного вокзала был задержан 21-летний житель Приморья, у которого при себе был сверток с готовым к употреблению наркотиком растительного происхождения общей массой порядка 7 граммов, сообщает РИА VladNews со ссылкой на пресс-службу дальневосточной транспортной полиции. Подозреваемый сообщил стражам правопорядка, что изготовил наркотик из кустов дикорастущей конопли, которые нашел в районе одного из поселков. Возбуждено уголовное дело по статье 228 УК РФ.