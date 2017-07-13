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Жительница Владивостока может стать «Улыбкой Вселенной – 2017»

Девушка стала одной из первых участниц четвертьфинала
Фото: smileuniverse.online Фото: smileuniverse.online
Владивосток, четверг, 13 июля , РИА Vladnews.

22-летняя жительница Владивостока претендует на звание «Улыбка Вселенной – 2017», сообщает РИА VladNews со ссылкой на сайт конкурса.

Ирина Пинчук уже попала в четвертьфинал международного конкурса, а это значит, что у девушки есть все шансы покорить жюри своей очаровательной улыбкой.

Сама 22-летняя жительница Приморья трудностей не боится, ведь Ирина уже стала победительницей 1 сезона «Остров любви» на Доме-2.

Отметим, что международный интернет-конкурс стартовал 31 мая. Цель проекта — поиск самых позитивных девушек и женщин из разных уголков мира, обладающих самыми привлекательными улыбками. Победительница конкурса получит денежный приз в размере $2000 USD. 

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