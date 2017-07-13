Рубль не ждет сюрпризов в ближайшее время

Курс валют на 13 июля

Владивосток, четверг, 13 июля , РИА Vladnews.

Центральный банк РФ установил следующий курс валют на сегодня: доллар США составляет 60.62 рублей, а евро - 69.44 рублей, сообщает РИА VladNews со ссылкой на официальный сайт Регулятора. Директор Института стратегического анализа ФБК Игорь Николаев не сомневается, что рубль сегодня продолжит тенденцию к ослаблению. По его словам, рубль может продержаться некоторое время благодаря поддержке политического фактора или удержание ключевой ставки ЦБ РФ на текущем уровне.

Во Владивостоке сегодня выгодно прибрести американскую валюту в ББР Банке за 60.44 рублей, а продать валюту выгодно в Банке Приморье за 59.90 рублей за один доллар.

Европейскую валюту сегодня выгодно приобрести в Саммит Банке за 69.66 рублей, а продать валюту выгодно в УМ-банке за 68. 28 рублей за один евро.