В Уссурийске произведен долгожданный ремонт дорожного покрытия

На данном участке дороги наблюдались проблемы в движении автотранспорта

Владивосток, четверг, 13 июля , РИА Vladnews.

Активисты ОНФ в ходе реализации проекта «Дорожная инспекция ОНФ/Карта убитых дорог» установили, что в Уссурийске часть дорожного покрытия улицы Плеханова разрушена, из-за чего по указанному участку существенно затруднен проезд транспортных средств, сообщает РИА VladNews со ссылкой на пресс-службу ОНФ.

Данный участок дороги был нанесен на интерактивную карту, а также обращение о необходимом ремонте данного участка был направлен в администрацию Уссурийска.

Как стало известно, в данном районе в марте 2017 года произошла авария на сетях электроснабжения, в результате которой вышла из строя кабельная линия высокого напряжения. Из-за этого появилась необходимость перекладки кабеля и производства соответствующих земляных работ, в ходе которых и было разрушено твердое покрытие на указанном участке дороги. В результате этого появились и проблемы с движением автотранспорта по данному участку дороги.

В настоящее время администрация Уссурийска сообщила, что движение по указанному участку автодороги на улице Плеханова полностью восстановлено. Активисты ОНФ продолжают