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Новых тропических рыб можно увидеть в Приморском океанариуме

"Новички" успешно прошли карантин
Фото: Приморский океанариум Фото: Приморский океанариум
Владивосток, четверг, 13 июля , РИА Vladnews.

Тропические рыбы, привезенные в начале июня с Филиппин, пополнили экспозицию Приморского океанариума, сообщает РИА VladNews со ссылкой на Приморский океанариум.

Так как рыбы были выловлены в дикой природе, то им следовало пройти тридцатидневный карантин. Новые обитатели океанариума прошли антибактериальную и антипаразитарную обработку. Рыбы привыкли к новой воде и к новому корму. Они активны, хорошо набирают вес, а это основные признаки здоровья гидробионтов.

Сейчас «новички» уже обрели новый дом – экспозицию коралловый риф.

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