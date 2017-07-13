Владивостокцам рассказали об оплате штрафов ГИБДД с большой скидкой

Кто может, а кто не может воспользоваться льготой

Владивосток, четверг, 13 июля , РИА Vladnews.

Согласно закону, неуплата административного штрафа в срок влечёт наложение административного штрафа в двукратном размере суммы неуплаченного административного штрафа, но не менее одной тысячи рублей, либо административный арест на срок до пятнадцати суток, либо обязательные работы на срок до пятидесяти часов, сообщает РИА VladNews со ссылкой на пресс-службу ГИБДД города.

Административный штраф необходимо оплатить в течение 60 дней с момента вступления постановления в законную силу. Постановление считается вступившим в силу по истечению 10 суток с момента вынесения постановления. Водитель может оплатить штраф за нарушение ПДД с 50%-ной скидкой, если сделает это в течение 20 дней после его назначения. Однако, скидкой не могут воспользоваться нарушители, управляющие автомашиной в пьяном виде или отказавшиеся от освидетельствования, виновники ДТП с пострадавшими, а также водители, систематически нарушающие правила дорожного движения.

В случае если административный штраф не оплачивается в установленный законом срок, сотрудники ГИБДД направляют информацию в службу судебных приставов. Привлечение к ответственности по статье 20.25 КоАП РФ не освобождает нарушителя от уплаты первоначального штрафа.

О наличии неоплаченных штрафов, граждане могут узнать самостоятельно, на официальном сайте Госавтоинспекции МВД России (www.gibdd.ru) в разделе «Проверка штрафов», а также посредством сервиса «Единый портал государственных услуг».