Жительница Приморья купила десерт с «сюрпризом»

Жительница Уссурийска приобрела в магазине десерт, в котором обнаружила неприятный «сюрприз», сообщает РИА VladNews.
На внешний вид десерт был полностью свободным, однако когда девушка приступила к еде, то наткнулась на нечто подозрительное.
Вытащив несъедобный предмет, который оказался в десерте, она увидел целлофан. Каким образом он там оказался – неизвестно.
Данное видео появилось сети, где комментаторы рассказали о еще нескольких случаях некачественной продукции этого же производителя.
«Это производитель такой. У него и печенье с веревками внутри», «У них, кстати, бисквитный рулет с яблочным повидлом на зубах так хрустит, как будто повидло смешали с песком», «Вот я вчера ела блюдо с покупным фаршем. Чувствую, что-то твердое. Думала, наверное, кусок кости не перемололи. Вытащила, а там скрепка, которую от степлера сломанная», - рассказали пользователи сети.
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