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Крупнейший айсберг откололся в Антарктиде

Ученые давно ждали этого момента
Фото: shidtur.com.ua Фото: shidtur.com.ua
Владивосток, четверг, 13 июля , РИА Vladnews.

В Антарктике откололся крупнейший айсберг в истории наблюдений: по площади огромный блок льда более чем вдвое превосходит территорию Москвы, сообщает РИА VladNews со ссылкой на naked-science.

Айсберг ранее был частью самого крупного сегмента шельфового ледника Ларсена - Ларсен C. Он находится на западе моря Уэдделла. Гигантский осколок ледника весит более триллиона тонн, его площадь - около 5800 км2. Это один из самых крупных айсбергов за всю историю наблюдений. О случившемся сообщили специалисты британского исследовательского проекта MIDAS.

Блок льда окончательно отделился от ледника в промежутке между 10 и 12 июля 2017 года. Разрушение зафиксировал один из приборов научно-исследовательского спутника NASA Aqua — спектрорадиометр MODIS. Его данные затем подтвердили снимки метеорологического спутника Suomi NPP.

Ученые давно ожидали отделения этого фрагмента ледника. В декабре 2016 года длина гигантской трещины в сегменте Ларсен C превысила 100 км, а глубина - 500 м. Тогда специалисты MIDAS прогнозировали, что площадь гигантского айсберга составит около 6 500 км2. В итоге она оказалась несколько меньше, чем ожидалось, и сократила площадь сегмента Ларсен С на 12%. Представители проекта MIDAS считают, что новая структура ледника окажется менее стабильной, и через несколько лет или десятилетий Ларсен C может продолжить разрушаться. Возможно, и сам новый айсберг ненадолго останется целым. Ученые прогнозируют, что часть его будущих осколков может направиться на север, в более теплые воды.

Исследователи не связывают отделение айсберга с антропогенным воздействием на климат. Однако после потери крупного фрагмента ледник Ларсена стал более уязвимым, поэтому в ближайшие годы необходимы интенсивные наблюдения за этой территорией.

Шельфовый ледник Ларсена, расположенный у побережья Антарктиды, начал активно разрушаться во второй половине ХХ века. До этого он оставался стабильным в течение 10 тысяч лет. Сегмент Ларсен А разрушился в 1995 году, Ларсен B - в 2002-м.

Скорее всего, новый айсберг получит название A68. Названия крупным айсбергам Антарктики дает Национальный центр США по контролю за ледниками (National Ice Center), который проводит значительную часть наблюдений за состоянием ледников. Буква в названии означает долготу, на которой впервые был обнаружен айсберг. Буква A присваивается всем фрагментам ледников, зафиксированным в промежутке от 0° до 90° западной долготы.

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