Оказалось, что деликатесы в Приморье валяются на дороге

Об этом правоохранителям рассказал мужчина, который "нашел на дороге" почти полтонны упакованного замороженного краба

Владивосток, четверг, 13 июля , РИА Vladnews.

Почти полтонны запрещённых деликатесов задержали в городе Большой Камень Приморского края, сообщает РИА VladNews со ссылкой на пресс-службу Россельхознадзора. Двое местных жителей пытались доставить товар во Владивосток. Владелец груза заявил, что нашёл ящики с крабом на заброшенной дороге.

Микроавтобус инспектор ГИБДД остановил для проверки документов. Автомобилем управлял 27-летний житель Большого Камня. В багажнике машины блюститель закона обнаружил 480 килограммов конечностей камчатского краба, аккуратно упакованных в 25 картонных и пластиковых коробок. По подсчетам специалистов, это конечности 675 особей краба. Товар не имел маркировки. Разрешительных документов на морепродукты у водителя на руках не оказалось, поэтому сотрудник ГИБДД вызвал на место следственно-оперативную группу.

В присутствии стражей порядка водитель микроавтобуса заявил, что забить багажник крабом его уговорил знакомый. Вскоре объявился и хозяин груза, сопровождавший микроавтобус на автомобиле - ещё один 27-летний житель Большого Камня.

По словам молодого человека, почти полтонны замороженных варёных конечностей краба он случайно обнаружил на старой заброшенной дороге. Рассудив, что деликатесы - «ничейные», он решил их присвоить с выгодой для себя. У груза вскоре нашёлся и покупатель, проживающий во Владивостоке, имя которого продавец раскрывать отказался.

В результате следственных действий сотрудники правоохранительных органов изъяли нелегальную продукцию. Материалы по делу были переданы в Россельхознадзор.

В отношении мужчин составлены протоколы об административном правонарушении, что влечет наложение штрафа в размере от одной тысячи до двух тысяч рублей.