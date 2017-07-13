Часть Владивостока останется без света сегодня, 13 июля

Время проведения плановых работ с 9:00 до 17:00

Владивосток, четверг, 13 июля , РИА Vladnews.

Сегодня, 13 июля, часть Владивостока останется без света, сообщает РИА VladNews со ссылкой на МУПВ ВПЭС. Причина - плановые работы по ремонту и диагностике сетей. Электричество в домах будет отсутствовать с 9 утра до 17 вечера.

Адреса:

Абрекская ул.8А,

Ватутина ул.2, 4,

Гоголя ул.11, 13, 13А, 15, 15А, 19, 27, 3, 30, 35, 5, 5А, 7, 9,

Грибоедова ул.3,

Державина ул.12А, 16, 21, 34, 45,

Красного Знамени пр-кт121, 125, 127, 160, 162, 164,

Крылова ул.2, 2А, 4, 7,

Матросова ул.30,

Махалина ул.15, 30, 6,

Минеральная ул.17, 2, 4, 7, 9,

Нейбута ул.10, 12, 17, 19,

Некрасовская ул.52, 54, 56, 70,

Нерчинская ул.10, 2, 21, 23, 23А, 25, 26, 26А, 27, 3, 32, 34, 36, 38, 4, 40, 42, 44, 46, 46 стр.1, 46А, 48, 48А, 50, 52, 54, 56, 58, 6, 8,

Окатовая ул.62,

Олега Кошевого ул.12, 14, 16, 18, 20, 22, 25, 26, 26А, 8,

Полонского ул.23, 25, 27, 29, 31, 33,

Рабочая 13-я ул.16,

Русская ул.57, 59,

Сахарный Ключ ул.5,

Станюковича ул.57/2,

Яблоневая ул.11А, 1А, 7А, 9,

Яхтовая ул.2.

Длительность каждого отключения от 2-х до 8-ми часов.