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Во Владивостоке сегодня туман и морось

Вечером возможен грозовой дождь
Фото: Алексей Воронин, газета Фото: Алексей Воронин, газета "Владивосток"
Владивосток, четверг, 13 июля , РИА Vladnews.

Сегодня, 13 июля, погоду в Приморье определяют атмосферные фронтальные разделы. В крае переменная облачность, кратковременный дождь, местами ливни, в отдельных районах гроза, местами туман. Ветер юго-западный умеренный, при грозе сильный. Температура воздуха +20...+34 °C, сообщает Примпогода.

Во Владивостоке облачно, утром местами морось, туман, вечером возможен кратковременный дождь, гроза. Ветер юго-восточный умеренный, при грозе сильный. Температура воздуха +21...+23 °C, в пригороде до 28°C. Температура воды в Амурском заливе +21 °C.

В Уссурийске облачно, возможен небольшой кратковременный дождь, гроза. Ветер юго-западный умеренный до сильного, при грозе сильный. Температура воздуха +30...+32 °C.

В Находке переменная облачность, преимущественно без осадков. Ветер юго-западный умеренный. Температура воздуха +27...+29 °C.

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