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Клип к «Форсажу» See You Again обогнал Gangnam Style по популярности

За все время «See You Again» набрала более 2 895 728 258 просмотров
Фото: Скриншот Фото: Скриншот
Владивосток, четверг, 13 июля , РИА Vladnews.

Целых пять лет лидером в рейтинге самых просматриваемых роликов на YouTube держался клип на песню южнокорейского артиста Psy Gangnam Styl, сообщает РИА VladNews со ссылкой на Информинг.

Сейчас самой популярной композицией считает «See You Again» из саундтрека к известному фильму «Форсаж».

За все время «See You Again» набрала более 2 895 728 258 просмотров. Ну а на втором месте PSY «Gangnam Style» (на миллион просмотров меньше).

Как отметили на канале BBC, в список наиболее часто просматриваемых музыкальных видео на хостинге YouTube, находятся клипы от Джастина Бибера, Тейлора Свифта, Энрике Иглесиаса, Марка Ронсона и др. Кстати, в пятерку самых-самых, попал один из эпизодов отечественного мультфильма «Маша и Медведь». Серию «Маша плюс Каша» просмотрели более 2,3 млрд пользователей.

Ну и вернемся к лидеру просмотров. Композиция See You Again является посмертным трибьютем Уокеру. В ролике используется множество кадров с ним. Ну а финал таков: персонажи Вина Дизеля и Пола Уокера разъезжаются в разные стороны. Заканчивается все титром For Paul («Для Пола»).

Напомним, американский киноактер Пол Уокер погиб в автокатастрофе, возвращаясь с мероприятия благотворительного фонда. В машине «Porsche Carrera GT» Пол находился вместе с другом Роджером Родасом (он был за рулем). По дороге водитель не справился с управлением, на большой скорости машина врезалась в фонарный столб и дерево, после чего загорелась. Трагедия произошла 30 ноября 2013 года.

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