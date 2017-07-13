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Осталось несколько днем приема заявок на участие в городском конкурсе по охране труда

В 2016 году в конкурсе приняла участие 71 владивостокская организация
Фото: vlc.ru Фото: vlc.ru
Владивосток, четверг, 13 июля , РИА Vladnews.

Во Владивостоке завершается прием заявок от соискателей на участие в ежегодном конкурсе «Лучшая организация работ по охране труда и социальному партнёрству», который проводит администрация города. Заявку на участие можно подать до 17 июля, сообщает РИА VladNews со ссылкой на администрацию города.

Конкурс пройдет с целью повышения заинтересованности работодателей в обеспечении должных условий труда своих работников. Участие в нем является добровольным и бесплатным. Организации – участники конкурса не должны являться банкротами, не могут находиться в стадии ликвидации и иметь задолженность по выплате зарплаты работникам за 2016 год.

Для участия в конкурсе необходимо в срок до 17 июля обратиться в управление по исполнению отдельных государственных полномочий по государственному управлению охраной труда администрации города по адресу: проспект 100-летия Владивостока, 94, тел. 2614-444, 2614-443, 2614-384. Е-mail: vladtrud@vlc.ru

Информация по организации и проведению конкурса, а также форма заявки и перечни необходимых для участия документов размещены на официальном сайте администрации города www.vlc.ru/docs/npa/182249/

В 2016 году в конкурсе приняла участие 71 владивостокская организация.

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