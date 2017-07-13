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Сахар приводит к эмоциональному истощению, - ученые

Специалисты провели исследование
Фото: РИА VladNews Фото: РИА VladNews
Владивосток, четверг, 13 июля , РИА Vladnews.

Ученые в ходе исследования выяснили, что сахар провоцирует эмоциональное истощение человека, сообщает РИА VladNews со ссылкой на Актуальные Новости.

По словам специалистов, эйфория, вызванная употреблением небольшого количества этого углевода, удовольствие достаточно быстро проходит, в то время, как отрицательное воздействие остается и вызывает ряд отрицательных чувств».

Наиболее негативное воздействие может быть спровоцировано сахаром в составе таких продуктов, которые многим кажутся достаточно здоровыми. К примеру, это можно сказать об овсяных хлопьях либо соках. При попадании в организм углевод провоцирует значительный выброс инсулина, а это уже вызывает существенный скачок содержания в крови глюкозы. Как следствие, организм начинает более быстро вырабатывать адреналин. Именно последний и провоцирует чувство тревожности.

Сахар, по словам исследователей, к разного рода воспалениях кожного покрова. Что провоцирует возникновение сыпи, а также достаточно часто становится причиной депрессии, поскольку внешность в обществе играет немаловажную роль.

Часть экспертов сравнили зависимость от сахара с зависимостью от наркотических веществ. Таким образом, отмечается, что полностью отказаться от потребления сахара крайне сложно. При этом тяга к сладкому может пройти уже за двое суток с момента прекращения его употребления.

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