Владивосток готовят к новому отопительному сезону

В городе продолжаются ремонтные работы на магистральных трубопроводах после окончания весенне-летних гидравлических испытаний

Владивосток, четверг, 13 июля , РИА Vladnews.

В среду, 12 июля, в администрации столицы Приморья состоялось очередное заседание штаба по подготовке жилищно-коммунального и теплоэнергетического хозяйства Владивостока к отопительному сезону 2017-2018 годов. Вел совещание заместитель главы администрации города Сергей Черкасов, сообщает РИА VladNews со ссылкой на администрацию города.

Участие в заседании приняли представители городских управлений образования и культуры, жилищного фонда, ГО и ЧС, ресурсоснабжающих предприятий (Дальневосточной генерирующей компании, Дальневосточной распределительной сетевой компании, Владивостокского предприятия электрических сетей, Примводоканала), а также специалисты административно-территориальных управлений.

Как сообщил начальник отдела текущего содержания администрации Владивостока Виктор Алеко, коммунальным службам совместно с управляющими компаниями и товариществами собственников недвижимости предстоит подготовить к холодам свыше 3 300 многоквартирных домов.

«На сегодняшний день промывка и опрессовка внутренних систем отопления выполнены более чем в 1 300 из них, это почти 40 % от общего числа городского жилфонда, – отметил Виктор Алеко. – Работы ведутся в плановом режиме».

Паспорта готовности, которые свидетельствуют о подготовке дома к отопительному сезону, управляющим организациям Владивостока необходимо получить до 15 сентября.

В период подготовки к отопительному сезону во Владивостоке также происходит замена старых, изношенных тепловых сетей на новые. Так, в настоящее время специалисты МУПВ «Владивостокское предприятие электрических сетей» и АО «Дальневосточная генерирующая компания» выполняют капитальные ремонтные работы на улицах Новожилова, 3-й Строительной, Нижнепортовой и Калинина.

Как отметили в ДГК, эти участки уже много лет считаются проблемными: ежегодно по время гидравлических испытаний на них выявляли повреждения. В этом году было принято решение произвести перекладку данных участков, что обеспечит надежное теплоснабжение потребителей и позволит избежать проведения масштабных ремонтных работ в будущем.

Также в городе продолжаются ремонтные работы на магистральных трубопроводах после окончания весенне-летних гидравлических испытаний. В связи с этим подача горячего водоснабжения приостановлена на ряде адресов. Энергетики отмечают, что отключение горячей воды в многоквартирных домах – необходимая мера. Правила технической эксплуатации тепловых сетей напрямую предписывают в период ремонтных работ на магистральных и внутриквартальных теплосетях отключать от системы горячего водоснабжения потребителей. При этом энергетики делают все, чтобы сократить время испытаний и ремонтов.

Напомним, прошлый отопительный сезон во Владивостоке прошел в штатном режиме. Труд энергетиков и своевременная подготовка сетей к холодам позволили пройти зиму без больших аварий. В городе не было зафиксировано крупных аварий на объектах и системах теплоснабжения, локальные порывы специалисты устраняли максимально оперативно.