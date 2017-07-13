Колумбия фиксирует снижения производства кофе почти на 10%

Cнижение производства кофе обусловлено отставанием в цветении кофейных кустов

Владивосток, четверг, 13 июля , РИА Vladnews.

Колумбия сообщила, что производство кофе за год снизилось почти на 10%, сообщает РИА VladNews со ссылкой на Информинг.

Если в июне 2016 года было собрано 1,16 млн мешков кофе, что в июне 2017 года удалось собрать лишь 1,05 млн мешков кофе. То есть, за год производство кофе упало на 9%.



В Национальной федерации производителей кофе Колумбии, которая является одним из основных игроков на мировом кофейном рынке, сообщают, что снижение производства кофе обусловлено отставанием в цветении кофейных кустов в период с июня по октябрь 2016 года. Это повлекло снижение урожайности кофейных кустов и снизило объемы сбора кофе в первом полугодии текущего года.



Несмотря на снижение объемов производства кофе, Колумбия продолжает наращивать объемы экспорта кофе. В июне 2017-го Колумбия продала на внешний рынок 964 тыс. мешков кофе, что на 3% выше показателей объемов экспорта в июне 2016 года. Ситуацию на будущее, по словам экспертов, можно будет оценить после того как завершиться начавшийся период цветения кофейных кустов.



Отметим, Колумбия является одним из ведущих поставщиков кофе типа «арабика» на мировом рынке.