Большинство россиян могут легко отказаться от курения, - ученые

Российские генетики провели исследование

Владивосток, четверг, 13 июля , РИА Vladnews.

Российские ученые выяснили, что 82% россиян могут легко бросить курить, сообщает РИА VladNews со ссылкой на RT.

Специалисты провели исследование, в ходе которого проанализировали гены 2500 добровольцев и вывели статистику взаимосвязи генетики и привычки табакокурения среди россиян.

Ученые выделили три гена, которые наибольшим образом связаны с формированием зависимости от никотина и сложностями при отказе от табакокурения.

Результат показал, что у 81,9% исследуемых был обнаружен вариант гена, ассоциированный с успешным отказом от курения.

Этот вариант гена был выявлен у 65% клиентов, курящих более 10 сигарет в день, а также у 83% клиентов, бросивших курить. Людям с таким генотипом легче бросить курить по сравнению с остальными.

Только у 17,4% клиентов обнаружена мутация в одной из копий гена, ассоциированная с усложненным отказом от курения. Среди курильщиков этот вариант гена был обнаружен только у 35% клиентов, употребляющих более 10 сигарет в день. Всего лишь у 0,7% клиентов обнаружена мутация в обеих копиях гена, связанная со сложностями при отказе от курения и высокой вероятностью возвращения к этой привычке. Отмечается, что людям с таким генотипом сложно отказаться от курения без помощи специалиста.

Для исследования были использованы результаты ДНК-тестов мужчин и женщин в возрасте от 20 до 50 лет.