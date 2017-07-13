Мемориальную доску в честь почётного гражданина Ивана Елизарьева открыли во Владивостоке

Завершилась торжественная церемония открытия возложением цветов

Владивосток, четверг, 13 июля , РИА Vladnews.

В среду, 12 июля, во Владивостоке состоялась торжественная церемония открытия мемориальной доски почётному гражданину, первому секретарю крайкома ВЛКСМ (занимал должность с 1949 года), профсоюзному деятелю Ивану Елизарьеву. Мемориальная доска установлена на фасаде здания по адресу ул. 1-я Морская, д. 11, где Иван Кузьмич проживал долгие годы.

В торжественной церемонии открытия мемориальной доски приняли участие заместитель главы администрации Владивостока Игорь Ткаченко, вдова Ивана Елизарьева – Лариса Филипповна, его коллеги, заместитель председателя городской думы Дмитрий Пенязь, председатель Совета почётных граждан Светлана Морозова, почётные граждане и общественность.

«Иван Кузьмич Елизарьев прожил долгую и интересную жизнь, - отметил Игорь Ткаченко. - Он сделал много добрых, полезных, важных дел. Первый секретарь крайкома ВЛКСМ, организатор строительства санаториев, учебных, культурных учреждений, пионерского лагеря «Океан» и других значимых объектов. Память о людях, внесших огромный вклад в развитие и процветание города, должна жить во Владивостоке. Открытие мемориальной доски – еще один шаг увековечивания памяти об Иване Кузьмиче в истории нашего города, края и страны».

«Ивана Кузьмича называли инициатором инициатив. Он очень любил жизнь и любил людей, я надеюсь, что они отвечали ему взаимностью - рассказала Лариса Филипповна. – Я очень благодарна администрации города за то, что память о моём муже сохраняется не только в сердцах его родных и друзей».

Напомним, что в последние годы администрацией Владивостока проделана большая важная работа по увековечиванию памяти о людях, внёсших огромный вклад в развитие города. В краевом центре установлены мемориальные доски председателю городского совета ветеранов с 1992 по 2014 год Якову Кану, заслуженному строителю Геннадию Котику, писателю Льву Князеву, заслуженному тренеру РСФСР Юлии Агронской, художнику Кириллу Шебеко, заслуженному работнику здравоохранения Галине Щетининой, создателю первой на Дальнем Востоке секции борьбы самбо, заслуженному тренеру СССР Виктору Сорванову и многие другим горожанам. Это не только высокая оценка самоотверженного труда наших земляков, но и важная часть сохранения истории города, нашей памяти.

Завершилась торжественная церемония открытия мемориальной доски Ивану Елизарьеву возложением цветов.



