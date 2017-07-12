Эксперт: Концепцию демографической политики нужно конкретизировать под нужды регионов

Специалисты уверены, что рождаемость в ДФО "не вытянет" требований Владимира Путина

Владивосток, среда, 12 июля , РИА Vladnews.

Концепция демографической политики Дальнего Востока, утвержденная правительством РФ, актуальна и направлена на решение целого комплекса вопросов развития территории макрорегиона. Теперь она должна быть конкретизирована на региональном уровне. Такое мнение выразил председатель Приморского регионального отделения «Деловой России» Алексей Тимченко, сообщает РИА VladNews со ссылкой на пресс-службу Минвостокразвития.

- Концепция должна дополняться соответствующими решениями на уровне регионов, направленными на стабилизацию миграционных потоков, развитие условий для повышения рождаемости и закрепления на территории региона местного населения. Все эти задачи в значительной степени связаны с развитием свободной, честной и конкурентноспособной экономики, благодаря чему пополняется бюджет, создаются новые рабочие места и так далее. Существенным фактором является и региональный брендинг территории, то есть создание устойчивого имиджа того или иного региона как места, привлекательного и перспективного для жизни и личностного развития граждан, - сказал Тимченко.

По мнению директора Азиатско-Тихоокеанского Института миграционных процессов, ведущего научного сотрудника Тихоокеанского института географии ДВО РАН, кандидата экономических наук Юрия Авдеева, «с точки зрения той динамики экономического развития, которая предполагается и свободным портом, и ТОРами, и гектаром и так далее, все это требует значительно большего числа людей уже в ближайшее время».

«Обеспечить эту численность мы сможем только за счет миграции. Я думаю, что для того, чтобы создать привлекательные условия на Дальнем Востоке, чтобы люди сюда ехали, необходимо создать еще один закон – об особом миграционном режиме на Дальнем Востоке. И плюс к этому нужно сегодня пробивать создание общего рынка труда со странами Северо-Восточной Азии. Вот два момента, очень важные», – полагает эксперт.

Отметим, одним из основных направлений демографической политики Дальнего Востока до 2025 года, предусмотренных в принятой Правительством Российской Федерации Концепции, является изменение миграционных настроений и потоков в регионе.

Концепция предполагает целый комплекс мер, направленных на создание дополнительных стимулов для укоренения населения, прежде всего молодежи, а также поддержку молодых семей, проживающих в регионе. Так, предусматривается введение дополнительных мер поддержки при рождении детей, предоставление ипотеки на специальных условиях для семей с детьми; введение мер, направленных на привлечение в регион студентов и молодых специалистов, их закрепление в регионе.

Отдельным блоком предусматривается создание дополнительных условий для переселения соотечественников, проживающих за рубежом, в том числе соотечественников-старообрядцев, в регионы Дальнего Востока на постоянное место жительства.

Министр Российской Федерации по развитию Дальнего Востока Александр Галушка ранее отмечал: «В ближайшие три года заработают региональные программы опережающего демографического развития, подготовленные с учетом специфики каждого региона. Уже к концу 2018 года мы сможем сократить миграционный отток в 3 раза, в том числе за счет создания новых рабочих мест».