Пострадавшая от рук вооруженных дог-хантеров собака выжила

Инцидент произошел днем, рядом с остановкой общественного транспорта

Владивосток, среда, 12 июля , РИА Vladnews.

Собака, которую двое дог-хантеров расстреляли из ружья на парковке в Находке, выжила, сообщает РИА VladNews со ссылкой на ИА PrimaMedia. Ветеринары провели несколько операций, вынули пули и спасли жизнь животному.

Собака пострадала в конце прошлой недели, когда двое неизвестных граждан произвели около пяти выстрелов по собаке рядом с остановкой общественного транспорта в Находке.

«Начался визг, собака залезла под машину. Мужчина продолжил стрельбу под автомобилем. Насчитали пять выстрелов. Стрельба была открыта на территории города - на парковке рядом с остановкой, посреди рабочего дня, где находятся люди и могут гулять дети», - рассказывали очевидцы.

Мужчин спугнули прохожие. Те скрылись с места происшествия, но через несколько минут вернулись (уже на одной машине), собрали гильзы и уехали.

Вещдоки (вынутые из тела собаки пули) зоозащитники планируют передать в полицию. Обращение в прокуратуру Приморья также направлено.