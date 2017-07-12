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Во Владивостоке телефонный террорист добрался до Владимира Миклушевского

Полиция проводит проверку по факту ЧП
Фото: Администрация Приморского края Фото: Администрация Приморского края
Владивосток, среда, 12 июля , РИА Vladnews.

Полиция Владивостока проводит проверку по факту обращения сотрудников администрации Приморского края с жалобой на гражданина, который в субботу, 8 июля, несколько раз позвонил в приемную губернатора края Владимира Миклушевского и пообещал выступить на Восточном экономическом форуме в сентябре с неким компроматом, сообщает корреспондент РИА VladNews со ссылкой на источник в правоохранительных органах. Теперь полиция проводит тщательную проверку и квалифицирует действия звонившего согласно нормам законодательства РФ.

Напомним, губернатор Приморья жестко борется с обидчиками. Например, недавно мировой судья на 3 тысячи рублей оштрафовал участника первомайской демонстрации за оскорбление губернатора края Владимира Миклушевского: мужчина получил наказание за плакат с фото главы региона и надпись, послужившую причиной судебного спора.

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