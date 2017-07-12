Во вторник во Владивостоке произошло почти 70 аварий

Всего в столице Приморья зарегистрировано более 360 нарушений ПДД

Владивосток, среда, 12 июля , РИА Vladnews.

За минувшие сутки на дорогах Владивостока произошло 67 ДТП, 39 из них - с материальным ущербом, сообщили корреспонденту РИА VladNews в пресс-службе ГИБДД города. Участники 13 аварий обошлись составлением европротоколов. В одном из ДТП пострадала несовершеннолетняя.

За сутки сотрудники ДПС остановили 11 водителей, севших за руль в нетрезвом состоянии, 25 водителей автомобилей с тонированными передними стеклами и 11 автомобилей, в которых взрослые не пристегнули детей специальными удерживающими устройствами. "Вручную" инспекторы ГАИ отловили 10 любителей превысить скорость.

33 водителя наказаны за не предоставление преимущества пешеходам, а 92 пешехода - за переход дороги в неположенном месте.

В отношении 9 водителей автобусов, 13 таксистов и 5 злостных неплательщиков штрафов ГИБДД составлены соответствующие протоколы.

Правила парковки нарушили 56 автомобилистов.

Всего во вторник, 11 июля, в приморской столице зарегистрировано 366 нарушений ПДД.