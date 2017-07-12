Житель Владивостока едва не простился с жизнью из-за упавшего кирпича

Полиция провела проверку

Владивосток, среда, 12 июля , РИА Vladnews.

Житель Владивостока, едва не "поймал" на голову кирпич возле жилой 9-этажки на проспекте Красного Знамени, сообщает РИА VladNews. Как сообщили в пресс-службе полиции города, по данному факту была проведена проверка, правоохранители выезжали по указанному адресу, провели опрос местных жителей и заявителя. Однако в возбуждении уголовного дела было отказано, так как отсутствовал состав преступления, необходимый для уголовного делопроизводства.