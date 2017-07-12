Владивостокский эко-проект «Остров мечты» приглашает партнеров и спонсоров к сотрудничеству

Цель работы лагеря – спасти островную природу

Владивосток, среда, 12 июля , РИА Vladnews.

Экологический проект «Остров мечты» при поддержке администрации города Владивостока организует с 9 по 27 августа на острове Рейнеке международный природоохранный лагерь «Приморская островная волонтёрская служба» (ПОВС). Цель работы лагеря – спасти островную природу приморской столицы от замусоривания, сообщает РИА VladNews со ссылкой на администрацию города.

Организаторы приглашают предприятия и организации Владивостока выступить в качестве партнёров и спонсоров. На Рейнеке образовалось большое количество стихийных свалок мусора, которые разрушительно действуют на флору и фауну и портят туристическую привлекательность территории.

Волонтеры «Острова мечты» принимают различные виды помощи. С партнёрским предложением можно ознакомиться в прикрепленном файле. По вопросам сотрудничества следует обращаться к руководителю проекта Наталье Якуниной (8-924-729-3324, primostrov@yandex.ru).

Напомним, эко-активисты «Острова мечты» при поддержке администрации Владивостока ведут природоохранную и просветительскую деятельность с 2014 года. За это время проведено семь масштабных субботников, 10 эко-туров выходного дня, организовано три смены природоохранного лагеря, эко-просветительский фестиваль «День приморских островов», экологический квест «Чистый Русский». Всего в вышеперечисленных мероприятиях приняли участие более 700 человек со всей России и других стран мира (Испании, Италии, Бельгии, Германии, Молдовы, Украины, США, КНР). Распространено свыше 2000 агитационно-просветительских буклетов, установлено 15 щитов с экологическими лозунгами. Порядка 20 свалок полностью ликвидированы, вывезено более 6500 мешков сортированного мусора с островов Рейнеке, Рикорда, Пахтусова, Русский.

Деятельность в рамках проекта положительно сказывается на экологической обстановке островных территорий Владивостока. «Остров мечты» получил высокую оценку на федеральном и международном уровне: в 2016 году проект одержал победу в конкурсе Общественной палаты России «Я – гражданин!» в номинации «Экология», а также был представлен на международной конференции в женевском отделении ООН среди лучших волонтёрских практик России.