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Политика и экономика

Мэра Дальнегорска отпустили из СИЗО Владивостока под домашний арест

Более мягкая мера пресечения назначена на срок до 13 сентября
Фото: РИА VladNews Фото: РИА VladNews
Владивосток, среда, 12 июля , РИА Vladnews.

Ленинский районный суд Владивостока отпустил мэра города Дальнегорск Приморского края Игоря Сахуту из-под стражи под домашний арест: мера пресечения смягчена по ходатайству стороны защиты, которую на этот раз поддержала и сторона государственного обвинения, сообщает корреспондент РИА VladNews. Домашний арест назначен до 13 сентября, то есть на 2 месяца.

- На него пытались оказывать давление с целью, чтобы он признал вину в совершении предъявленных преступлений, - поделилась адвокат Игоря Сахуты Людмила Люденко. - Но Игорь Витальевич не намерен признавать это обвинение, он намерен добиваться справедливости и вынесения в отношении него оправдательного приговора. 

Также защитник отметила, что "на данный момент Игорь Сахута является действующим главой Дальнегорска и не отстранен от должности даже временно". 

Необходимо отметить, что смягчению меры пресечения предшествовало слушание по данному вопросу в суде, которое продлилось почти шесть часов. Игорья Сахута провел в СИЗО Владивостока последние полгода.

Напомним, что Игорь Сахута обвиняетсяв превышении должностных полномочий. По версии следствия, администрация Дальнегорского городского округа при реализации программы по переселению граждан из аварийного жилищного фонда приобрела у горожан 34 квартиры по завышенным ценам. В результате бюджету Приморского края и бюджету Дальнегорского городского округа был причинен материальный ущерб в размере не менее 22 миллионов рублей. Также глава Дальнегорска обвиняется в управлении коммерческой компанией.

В настоящее время расследование уголовных дел продолжается. Градоначальнику Дальнегорска грозит лишение свободы до 10 лет.

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