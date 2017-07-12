Более 1400 новых дорожных знаков появятся во Владивостоке

На пяти объектах работы уже ведутся

Владивосток, среда, 12 июля , РИА Vladnews.

В рамках федерального проекта «Безопасные и качественные дороги» во Владивостоке в 2017 году появится более 1400 новых дорожных знаков. Они будут установлены в целях снижения уровня аварийности на дорогах города, сообщает РИА VladNews со ссылкой на администрацию города.

Как сообщили в управлении дорог и благоустройства администрации Владивостока, дорожные знаки будут оповещать участников дорожного движения о приоритетах движения, участках дорог с односторонним движением, направлении движения по полосам, а также о пешеходных переходах и искусственных дорожных неровностях.

Работы по установке новых и замене старых дорожных знаков планируется провести по улицам Адмирала Юмашева, Аксаковской, Баляева, Ватутина, Гоголя, Всеволода Сибирцева, Новоивановской, проспекту Красного Знамени, Нейбута, Некрасовской, Партизанскому проспекту, Пушкинской, Светланской, Семеновской, Адмирала Спиридонова, Спортивной, Суханова, Тобольской, Толстого, Фадеева, Черняховского, Шепеткова, Шилкинской, 40 лет ВЛКСМ, 50 лет ВЛКСМ, Басаргина, Вилкова, Борисенко, Героев Тихоокеанцев, Добровольского, Калинина, Кипарисовой, Олега Кошевого, Окатовой, Надибаидзе, Сахалинской, Черемуховой, Харьковской, проспекту 100-летия Владивостока, Адмирала Горшкова, Анны Щетининой, Бородинской, Военному шоссе, Выселковой, Днепровской, Карла Жигура, Карбышева, Котельникова, Народному проспекту, Океанскому проспекту, Постышева, проспекту Острякова, Стрелочной, Русской, Давыдова, Кирова, Маковского, Алеутской, Бестужева, Верхнепортовой и другим.

Напомним, что в рамках реализации федерального проекта «Безопасные и качественные дороги» во Владивостоке ведется комплексный ремонт дорожного полотна и пешеходных зон. В этом году отремонтируют улицу Светланскую (от ул. Уборевича до остановки общественного транспорта «ДВГТУ» и от улицы Луговой до остановки общественного транспорта «Гайдамак»), улицу Выселковую, Народный проспект (от Океанского проспекта до транспортного кольца 3-й Рабочей), автомобильные дороги по улицам Верхнепортовой, Гоголя, Всеволода Сибирцева, Фадеева (на участках от ул. Спортивной до дома №1 по ул. Фадеева и от дома №42а до дома №53 по ул. Фадеева). На пяти объектах работы уже ведутся.