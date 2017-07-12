Очередное мероприятие в рамках проекта «Летние вечера в парке» пройдёт сегодня во Владивостоке

Вход свободный

Владивосток, среда, 12 июля , РИА Vladnews.

Во Владивостоке продолжается реализация проекта «Летние вечера в парке». Сегодня, 12 июля, в 18 часов в парке Победы (проспект 100-летия Владивостока, д. 103) состоится очередной вечер досуга и отдыха для людей старшего поколения, сообщает РИА VladNews со ссылкой на администрацию города.

Как сообщили в социально-ориентированной автономной некоммерческой организации «Центр социального обслуживания «Родные люди», являющейся организатором проекта «Летние вечера в парке», участников мероприятия ждут конкурсы самодеятельности, мастер-классы по танцам и вокалу, викторины по песням прошлых лет, настольные игры, танцплощадка и караоке. Для гостей вечеров подготовлена насыщенная творческая программа.

Напомним, «Летние вечера в парке» проходят каждую среду до 6 сентября (19, 26 июля, 2, 9, 16, 23, 30 августа и 6 сентября). Вход на мероприятия свободный.