Во Владивостоке состоялся фестиваль многодетных семей «Наш выход»

Мероприятие собрало порядка 200 жителей и гостей краевого центра

Владивосток, среда, 12 июля , РИА Vladnews.

Во Владивостоке 9 июля в санатории «Амурский залив» состоялся III фестиваль многодетных семей «Наш выход», посвященный Дню семьи, любви и верности. Его организатор – Приморская региональная общественная организация «Совет многодетных родителей», сообщает РИА VladNews со ссылкой на администрацию города.

Мероприятие собрало порядка 200 жителей и гостей краевого центра, среди них – около 40 многодетных семей из разных городов Приморья.

С праздником участников фестиваля поздравил начальник управления по исполнению программ по поддержке населения администрации Владивостока Андрей Вишня, пожелав семьям уюта, тепла и счастливых лет жизни.

Программа фестиваля была рассчитана на целый день. Она состояла из семейных квестов, спортивных соревнований, выступлений детей из многодетных семей, шоу мыльных пузырей, различных творческих мастер-классов для гостей всех возрастов и других площадок. Самых юных участников фестиваля в течение всего дня развлекали веселые аниматоры. Также в ходе мероприятия участники получали призы и подарки от партнеров фестиваля.