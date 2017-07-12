Федеральное образовательное мероприятие Сбрекэмп проводится уже в третий раз. В том году ребят ждал масштабный квест по Владивостоку. Блогеры смогли познакомиться с историей города, посетить ключевые предприятия краевой столицы. Одной из площадок стал интерактивный город профессий для детей «КидБург». Гостям предложили попробовать себя в качестве пожарного, охранника, инкассатора, а также освоить другие специальности. Участники форума идею восприняли на «ура», сообщает РИА VladNews со ссылкой на VIII канал.
Блогеры со всей России тестируют Владивосток
Онлайн-ведущие со всей страны съехались на СберкэмпВладивосток, среда, 12 июля , РИА Vladnews.
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