Блогеры со всей России тестируют Владивосток

Онлайн-ведущие со всей страны съехались на Сберкэмп

Владивосток, среда, 12 июля , РИА Vladnews.

Федеральное образовательное мероприятие Сбрекэмп проводится уже в третий раз. В том году ребят ждал масштабный квест по Владивостоку. Блогеры смогли познакомиться с историей города, посетить ключевые предприятия краевой столицы. Одной из площадок стал интерактивный город профессий для детей «КидБург». Гостям предложили попробовать себя в качестве пожарного, охранника, инкассатора, а также освоить другие специальности. Участники форума идею восприняли на «ура», сообщает РИА VladNews со ссылкой на VIII канал.