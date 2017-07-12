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Приморцам рассказывают о безопасности детей в лагерях

Тематическая «горячая линия» продолжает работу
Фото: РИА VladNews Фото: РИА VladNews
Владивосток, среда, 12 июля , РИА Vladnews.

Роспотребнадзор Приморья напоминает жителям региона о продолжении проведения тематической «горячей линии» по теме «О соблюдении санитарного законодательства и защите прав потребителей при проведении летней оздоровительной кампании», сообщает РИА VladNews со ссылкой на пресс-службу ведомства.

На вопросы граждан отвечают специалисты отдела надзора по гигиене детей и подростков и специалисты отдела защиты прав потребителей. Консультации проходят по телефону 8(423) 244-86-19 и по телефону 8(423) 244-35-70.

Напомним, в лагере "Седанка" в пригороде Владивостока на днях произошла вспышка кишечной инфекции, несколько человек были госпитализированы. Руководство лагеря отмечает, что в пищеблоке соблюдались все санитарные нормы, а инфекцию в учреждение могли занести взрослые, навещавшие детей.

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