Приморцам рассказывают о безопасности детей в лагерях

Тематическая «горячая линия» продолжает работу

Владивосток, среда, 12 июля , РИА Vladnews.

Роспотребнадзор Приморья напоминает жителям региона о продолжении проведения тематической «горячей линии» по теме «О соблюдении санитарного законодательства и защите прав потребителей при проведении летней оздоровительной кампании», сообщает РИА VladNews со ссылкой на пресс-службу ведомства.

На вопросы граждан отвечают специалисты отдела надзора по гигиене детей и подростков и специалисты отдела защиты прав потребителей. Консультации проходят по телефону 8(423) 244-86-19 и по телефону 8(423) 244-35-70.

Напомним, в лагере "Седанка" в пригороде Владивостока на днях произошла вспышка кишечной инфекции, несколько человек были госпитализированы. Руководство лагеря отмечает, что в пищеблоке соблюдались все санитарные нормы, а инфекцию в учреждение могли занести взрослые, навещавшие детей.