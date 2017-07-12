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Фоторепортажи

На главной улице Владивостока ведутся дорожные работы

Ремонтные работы выполняются с опережением графиков
Фото: Сергей Леонов, РИА VladNews Фото: Сергей Леонов, РИА VladNews
Владивосток, среда, 12 июля , РИА Vladnews.

В центре Владивостоке ведется демонтаж старого тротуарного покрытия, сообщает РИА VladNews.

Стоит отметить, что в ходе реализации программы «Безопасные и качественные дороги» особое внимание было уделено главной дороге города – Светланской. После завершения строительных работ на пешеходной зоне, начнется демонтаж трамвайных путей.

Стоит отметить, что гранитные бортовые камни, установленные на Светланской несколько лет назад, вернутся на свое место. Подрядная организация заменят лишь те, которые были повреждены в ходе эксплуатации.

Несколько дней назад ход работ проверил и.о главы Константин Межонов.

Отметим, что из-за ремонта на данном участке дороги наблюдается плотное движение автотранспорта. Однако автомобилисты не расстраиваются, ведь после завершения ремонтных работ, им предстоит ездить с комфортом. 

Автор фоторепортажа: Сергей Леонов, РИА VladNews

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