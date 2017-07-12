Международная битва драконов прошла во Владивостоке. Традиционные соревнования по гребле на необычных лодках собрали в бухте Новик более 400 участников. Дать мастер-класс приехали сами основатели этого вида спорта - китайские гребцы противостояли приморцам сразу в нескольких категориях, сообщает РИА VladNews со ссылкой на VIII канал.
«Русско-китайская битва драконов»: во Владивостоке прошли международные соревнования по гребле
Более 400 участников съехались в приморскую столицуВладивосток, среда, 12 июля , РИА Vladnews.
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