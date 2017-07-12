Прикоснуться к античности приглашает Приморская картинная галерея. Сотрудники музейщики представляют выставку одного шедевра из собрания Государственного Эрмитажа. Экспонат – впечатляет, его возраст – 2,5 тысячи лет! Кратер со сценой жертвоприношения был изготовлен в 4 веке до н.э. в Южной Италии, и расписан одним из лучших мастеров того времени, сообщает РИА VladNews со ссылкой на VIII канал.
Во Владивосток привезли вазу IV века до н. э.
Прикоснуться к античности приглашает Приморская картинная галереяВладивосток, среда, 12 июля , РИА Vladnews.
comments powered by Disqus
Похожие новости
16:51, 12 июля 2017 Экотуризм в Приморье: в гостях у страусов
На входе посетителей встречают три птицы
14:54, 12 июля 2017 Житель Владивостока попался на шкуре тигра
Расследование доказало: фигурант уголовного дела — к совершению преступления причастен
11:31, 12 июля 2017 "Веревочники" атаковали пляжи Владивостока
Разборкаи в духе криминальных девяностых
10:18, 12 июля 2017 Владивосток: берегите близких
В летний период число трагедий только увеличивается
21:14, 11 июля 2017 Татуировщики Дальнего Востока устроили слет
Первый тату-фестиваль прошел во Владивостоке
13:16, 11 июля 2017 Сбербанк во Владивостоке сделал своих сотрудников "инвалидами"
Уникальным костюм прибыл в приморскую столицу из Москвы
09:50, 11 июля 2017 Участники самого красивого проекта во Владивостоке стали мужем и женой
Свадьба года состоялась в приморской столице