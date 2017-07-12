Во Владивосток привезли вазу IV века до н. э.

​Прикоснуться к античности приглашает Приморская картинная галерея

Владивосток, среда, 12 июля , РИА Vladnews.

Прикоснуться к античности приглашает Приморская картинная галерея. Сотрудники музейщики представляют выставку одного шедевра из собрания Государственного Эрмитажа. Экспонат – впечатляет, его возраст – 2,5 тысячи лет! Кратер со сценой жертвоприношения был изготовлен в 4 веке до н.э. в Южной Италии, и расписан одним из лучших мастеров того времени, сообщает РИА VladNews со ссылкой на VIII канал.