ЕГЭ-2017 прошёл во Владивостоке в штатном режиме

По ряду предметов результаты экзаменов у выпускников Владивостока выше, чем в прошлом году

Владивосток, среда, 12 июля , РИА Vladnews.

Государственная итоговая аттестация выпускников школ Владивостока в 2017 году проведена в штатном режиме – без технологических сбоев и в соответствии с нормативными документами. Результаты проведения госэкзамена обсудили сегодня, 11 июля, на очередном заседании городской межведомственной комиссии по содействию в проведении государственной итоговой аттестации. Провела заседание председатель комиссии, заместитель главы администрации Владивостока Наталья Мальцева, сообщает РИА VladNews со ссылкой на администрацию города.

Участники межведомственной комиссии, среди которых представители управления по работе с муниципальными учреждениями образования администрации города, управления министерства внутренних дел России по Владивостоку, государственной инспекции безопасности дорожного движения, управления транспорта администрации Владивостока, подчеркнули, что государственная итоговая аттестация организована и проведена успешно.

«В 2017 году было создано 14 пунктов проведения экзаменов (ППЭ), в четырёх из них применялась технология печати контрольных измерительных материалов и технология сканирование работ участников ЕГЭ. Это означает, что задания были распечатаны в аудитории в начале проведения ЕГЭ, а затем уже заполненные выпускниками отсканированы и переданы в региональный центр обработки информации Приморского края, – рассказала начальник отдела мониторинга и развития образования управления по работе с муниципальными учреждениями образования администрации Владивостока Ирина Гиниятуллина. – Все ППЭ были оборудованы металлодетекторами, кроме того, в них были установлены камеры видеонаблюдения. Технических сбоев во время проведения экзаменов не было».

К слову, по ряду предметов результаты ЕГЭ у выпускников Владивостока выше, чем в прошлом году. Среди них – география, физика, обществознание, литература, история.

Четыре выпускника на экзамене набрали высший балл – 100. Анна Ковальчук (гимназия № 1) – по русскому языку, Павел Швец (школа № 23) – по математике (профильный уровень). Семён Милованов(гимназия № 1) – по информатике и ИКТ, Никита Кудрявых (Технический лицей) – по физике.

«Многие выпускники немного не дотянули до 100 баллов. Например, по 98 баллов по русскому языку набрали девять выпускников, по 85 – 184 человека», – рассказала Ирина Гиниятуллина.

Кроме ЕГЭ присутствующие обсудили ОГЭ, который сдавали ученики 9 классов. Так, основной государственный экзамен по обязательным предметам (математика и русский язык) и два предмета по выбору сдавали в этом году 4223 человека. Стоит отметить, что в этом году впервые результаты экзаменов по выбору учитывались при выставлении итоговой оценки в аттестат.