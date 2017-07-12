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Общество

Ближайшей ночью Владивостока накроют дождь и туман

Неустойчивая погода сохраняется в крае
Фото: Алексей Воронин, газета Фото: Алексей Воронин, газета "Владивосток"
Владивосток, среда, 12 июля , РИА Vladnews.

Сегодня, 12 июля, в Приморье пройдут кратковременные дожди, в отдельных районах с грозами и порывистым ветром. Температура воздуха +26…+32 °С, на побережье +18…+24 °С, сообщает РИА VladNews со ссылкой на Примпогоду.

Во Владивостоке сегодня облачно, местами туман, вечером возможен кратковременный дождь и гроза. Ветер умеренный до сильного. Температура воздуха +21…+23 °С, в северной половине города +27 °С.

В ближайшие сутки в Приморье погода будет неустойчивой. В некоторых районах пройдут грозовые дожди.

Во Владивостоке ночью пройдет дождь, местами туман. Ветер умеренный. Температура воздуха +17…+19 °С. Днем в четверг, 13 июля, в основном без осадков, кратковременный дождь возможен ближе к вечеру. Туман ослабеет. Воздух прогреется до +22…+25 °С, в пригороде прояснит, воздух прогреется до +29 °С.

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