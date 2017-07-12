Водитель автобуса уволен за нецензурные выражения в адрес пассажира во Владивостоке

Еще несколько компаний были оштрафованы за нарушения

Владивосток, среда, 12 июля , РИА Vladnews.

Во Владивостоке уволили водителя городского маршрутного автобуса №55, который в начале июля допустил нецензурную лексику в адрес пассажира, сообщает РИА VladNews со ссылкой на администрацию города.

Решение об увольнении приняло руководство компании-перевозчика после проверки выявленных фактов.

Стоит отметить, что в июне водитель маршрутного автобуса №49 был оштрафован за пользование телефоном. Данный факт был зафиксирован на видео, которое снял пассажир.

Также еще две компании были оштрафованы за ненадлежащее санитарное состояние автобуса с номером, штраф составит 8 тыс. рублей, а также за посадку и высадку пассажиров он производил на проезжую часть между транспортным средством и заградительным сооружением путепровода, что могло повлечь для людей необратимые последствия.