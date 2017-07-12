Водитель автобуса уволен за нецензурные выражения в адрес пассажира во Владивостоке 15:48, 12 июля Водитель автобуса уволен за нецензурные выражения в адрес пассажира во Владивостоке
Бизнесмен-рецидивист попался на продаже сомнительных деликатесов 15:21, 12 июля Бизнесмен-рецидивист попался на продаже сомнительных деликатесов
ЭРА-ГЛОНАСС в Приморье: мнения расходятся 15:12, 12 июля ЭРА-ГЛОНАСС в Приморье: мнения расходятся (Видео)
Новостная лента
Июль, 12 среда
15:55
Интернет-конференция: Народный рейтинг управляющих компаний
15:55
Свадьба года состоялась во Владивостоке Фото
15:55
Цены на рыбу шокируют жителей Владивостока Фото
15:48
Водитель автобуса уволен за нецензурные выражения в адрес пассажира во Владивостоке
15:34
Система «ЭРА-ГЛОНАСС» помогает приморцам в экстренных ситуациях
15:21
Бизнесмен-рецидивист попался на продаже сомнительных деликатесов
15:12
ЭРА-ГЛОНАСС в Приморье: мнения расходятся Видео
15:03
Энергетики рассказали, почему и где во Владивостоке отключили горячую воду
14:56
Прокуратура не поддержала позицию следствия в отношении мэра Дальнегорска Эксклюзив
14:54
Житель Владивостока попался на шкуре тигра Видео
14:41
Экс-работник ограбил офис в Приморье
14:29
17-летняя девушка получила травмы головы в аварии с микроавтобусом во Владивостоке
14:17
Женщина во сне насмерть придавила трехмесячного ребенка во Владивостоке
14:03
​Приморье вошло в ТОП-10 самых подорожавших регионов России
13:51
Из Владивостока забирают камчатских сирот, которым испортили отдых
13:38
Пьяный житель Приморья изнасиловал двух малолетних девочек
13:24
Двое владивостокцев украли со склада у порта 4 тонны цветного металла
13:10
В Приморье завершился Чемпионат края среди крейсерских яхт Фото
13:07
Поселок Сибирцево готовят к зиме всем миром
13:04
Евро продолжает расти
12:58
​Владивостокский тату-мастер: Люблю делать людям больно! Эксклюзив
12:58
Мужчина пропал в Приморье при странных обстоятельствах
12:49
Четырнадцать двойняшек появилось на свет в роддоме Владивостока
12:38
Автомобиль сам себя угнал и устроил ДТП в Приморье
12:32
Дело строителя отеля Hyatt передано во Фрунзенский суд Владивостока
12:29
Несколько тонн сточных вод из канализации попало в экспозицию Приморского океанариума, - источник
12:21
Магазин одежды сгорел в Приморье
12:09
Частный дом сгорел ночью в Приморье
11:56
Мэйуэзер в 2015 году не уплатил налоги на сумму $22,2 млн
11:44
В Приморье накрыли нелегальный игровой клуб
11:31
"Веревочники" атаковали пляжи Владивостока Видео
11:29
В России 12 июля вступили в силу новые правила перевозки детей в машине
11:18
Виновник ДТП, в результате которого погиб подросток в Приморье, отправился в колонию
Будете ли вы купаться в море после сообщений об акулах в акватории Владивостока?

Электронные версии
4162 (101) от 12 июля 2017 Электронная версия газеты Владивосток
Когда закончится ремонт?
Счастливое число 77
Скалы, океан, безмятежность
Оружием в драке стал самокат
Третьяковка задерживается. Ожидание скрасят «Окна в Россию»
69 от 01 июня 2017 Электронная версия Сады и Огороды
Откуда хвори?
Твой год, липа!
Цветоводы представляют свои коллекции
Садоводство будут курировать
Выращиваем виноград и делаем вино
Происшествия

Бизнесмен-рецидивист попался на продаже сомнительных деликатесов

Приморского ИП уже давно не заботит здоровье его покупателей
Фото: Алексей Воронин, газета Фото: Алексей Воронин, газета "Владивосток"
Владивосток, среда, 12 июля , РИА Vladnews.

Солидный штраф заплатит приморский предприниматель за продажу морепродуктов неизвестного происхождения и неподтвержденного качества и безопасности. Поставляя на продажу деликатес неподтвержденного качества и безопасности и реализуя её в неприемлемых условиях, предприниматель подверг риску отравления своих покупателей, сообщает РИА VladNews со ссылкой на пресс-службу Россельхознадзора.

Рынок «Борец» – центральное место торговли в поселке Трудовое - пользуется неизменной популярностью как у местных жителей, так и проезжающих мимо автомобилистов. Во время рейда сотрудники полиции проверили документы, подтверждающие юридическую чистоту продукции, а также ее её качество и безопасность, у продавца.

Наряду с качественным товаром полицейские выявили 70 килограммов морепродуктов, которые назвать безопасными нельзя. Крабы и креветки продавали в теплую погоду прямо с ящиков на прилавке. Документов на «заморозку» - креветку-ботана, конечности камчатского краба, крабов-«волосатиков» и развесную икру минтая - у продавца и у владельца продукции (индивидуального предпринимателя) не было. Определить где, кем и, главное, когда были произведены морепродукты, не представлялось возможным.

Покупая дары моря, не имеющие документов, потребители рисковали получить сразу несколько тяжелейших отравлений. Во-первых, если, например, крабы или креветки - несвежие; обрабатывались в антисанитарных условиях; хранились с нарушением температурного режима. Во-вторых, если район лова экологически небезопасный. Получить отравление из-за возбудителей кишечной палочки, которыми изобилуют загрязненные акватории, или химикатов, которыми мясо морских обитателей пропитывается полностью, можно с большой вероятностью. В-третьих, морепродукты неизвестного происхождения могут быть инфицированы сальмонеллой.

И если испорченные морепродукты покупатели могли определить по запаху, внешнему виду и консистенции, то скрытые инфекции в деликатесах «на глаз» не определить. Образцы продукции, обнаруженной на рынке в поселке Трудовое, отправлены в лабораторию для проведения исследований по микробиологическим показателям. Краб, креветка и икра изъяты из оборота.

Учитывая, что за идентичные нарушения законодательства индивидуальный предприниматель привлекался в 2016 году дважды, Управление Россельхознадзора вынесло более серьезное наказание. За продажу потенциально опасных морепродуктов 30-летний бизнесмен заплатит штраф, соразмерный трети его стоимости. Вся опасная продукция будет утилизирована или, как в двух предыдущих случаях, сожжена. Возможно, на этот раз сумма ущерба заставит молодого человека позаботиться о документальном сопровождении своей продукции.

comments powered by Disqus
Похожие новости
Энергетики рассказали, почему и где во Владивостоке отключили горячую воду
15:03, 12 июля 2017 Энергетики рассказали, почему и где во Владивостоке отключили горячую воду

Ремонтные работы продолжаются

Экс-работник ограбил офис в Приморье
14:41, 12 июля 2017 Экс-работник ограбил офис в Приморье

По данному факту возбуждено уголовное дело

17-летняя девушка получила травмы головы в аварии с микроавтобусом во Владивостоке
14:29, 12 июля 2017 17-летняя девушка получила травмы головы в аварии с микроавтобусом во Владивостоке

Девушка была пассажиркой такси; госпитализирована

Женщина во сне насмерть придавила трехмесячного ребенка во Владивостоке
14:17, 12 июля 2017 Женщина во сне насмерть придавила трехмесячного ребенка во Владивостоке

По данному факту проводится доследственная проверка

Пьяный житель Приморья изнасиловал двух малолетних девочек
13:38, 12 июля 2017 Пьяный житель Приморья изнасиловал двух малолетних девочек

Фигурант дела отправится в тюрьму на 12 лет

Двое владивостокцев украли со склада у порта 4 тонны цветного металла
13:24, 12 июля 2017 Двое владивостокцев украли со склада у порта 4 тонны цветного металла

Мужчинам грозит колония

Мужчина пропал в Приморье при странных обстоятельствах
12:58, 12 июля 2017 Мужчина пропал в Приморье при странных обстоятельствах

О его местонахождении ничего неизвестно