Бизнесмен-рецидивист попался на продаже сомнительных деликатесов

Приморского ИП уже давно не заботит здоровье его покупателей

Владивосток, среда, 12 июля , РИА Vladnews.

Солидный штраф заплатит приморский предприниматель за продажу морепродуктов неизвестного происхождения и неподтвержденного качества и безопасности. Поставляя на продажу деликатес неподтвержденного качества и безопасности и реализуя её в неприемлемых условиях, предприниматель подверг риску отравления своих покупателей, сообщает РИА VladNews со ссылкой на пресс-службу Россельхознадзора.

Рынок «Борец» – центральное место торговли в поселке Трудовое - пользуется неизменной популярностью как у местных жителей, так и проезжающих мимо автомобилистов. Во время рейда сотрудники полиции проверили документы, подтверждающие юридическую чистоту продукции, а также ее её качество и безопасность, у продавца.

Наряду с качественным товаром полицейские выявили 70 килограммов морепродуктов, которые назвать безопасными нельзя. Крабы и креветки продавали в теплую погоду прямо с ящиков на прилавке. Документов на «заморозку» - креветку-ботана, конечности камчатского краба, крабов-«волосатиков» и развесную икру минтая - у продавца и у владельца продукции (индивидуального предпринимателя) не было. Определить где, кем и, главное, когда были произведены морепродукты, не представлялось возможным.

Покупая дары моря, не имеющие документов, потребители рисковали получить сразу несколько тяжелейших отравлений. Во-первых, если, например, крабы или креветки - несвежие; обрабатывались в антисанитарных условиях; хранились с нарушением температурного режима. Во-вторых, если район лова экологически небезопасный. Получить отравление из-за возбудителей кишечной палочки, которыми изобилуют загрязненные акватории, или химикатов, которыми мясо морских обитателей пропитывается полностью, можно с большой вероятностью. В-третьих, морепродукты неизвестного происхождения могут быть инфицированы сальмонеллой.

И если испорченные морепродукты покупатели могли определить по запаху, внешнему виду и консистенции, то скрытые инфекции в деликатесах «на глаз» не определить. Образцы продукции, обнаруженной на рынке в поселке Трудовое, отправлены в лабораторию для проведения исследований по микробиологическим показателям. Краб, креветка и икра изъяты из оборота.

Учитывая, что за идентичные нарушения законодательства индивидуальный предприниматель привлекался в 2016 году дважды, Управление Россельхознадзора вынесло более серьезное наказание. За продажу потенциально опасных морепродуктов 30-летний бизнесмен заплатит штраф, соразмерный трети его стоимости. Вся опасная продукция будет утилизирована или, как в двух предыдущих случаях, сожжена. Возможно, на этот раз сумма ущерба заставит молодого человека позаботиться о документальном сопровождении своей продукции.