ЭРА-ГЛОНАСС в Приморье: мнения расходятся

За первый летний месяц система «ЭРА-ГЛОНАСС» приняла и обработала 1903 экстренных вызова

Владивосток, среда, 12 июля , РИА Vladnews.

Жители Дальнего Востока продолжают бороться с положением об обязательной системе введения на ввозимые автомобили системы "ЭРА-ГЛОНАСС". По их мнению, кнопка не работает, а за нее жители Владивостока должны отдавать огромные суммы денег, сообщает РИА VladNews.

Пользователи социальных сетей о системе «ЭРА-ГЛОНАСС» говорят так: эта система должна быть добровольной, но не принудительно-обязательной. Также, по их мнению, система до сих пор еще до конца не отработана, и, находясь в отдаленных от городской среды местах, человеку она помочь никак не сможет.

Автомобилисты, которые уже установили себе эту систему, соответственно, стараются протестировать ее в действии. В распоряжении редакции РИА VladNews оказалось видео проверки системы, на котором отчетливо видно и слышно, что оператор системы ошиблась с маркой машины обратившегося владельца и с его местоположением.

Напомним, во Владивостоке по этой проблеме проведено уже три митинга, в ходе которых жители и приезжие из других регионов автомобилисты высказали свою версию и способы решения данной проблемы.

Однако на днях на сайте АО "Глонасс" была выставлена статистика, где написано, что за весь период функционирования Государственной автоматизированной информационной системы «ЭРА-ГЛОНАСС» операторы системы приняли и обработали уже свыше 264 000 вызовов, 1766 из них потребовали привлечения экстренных оперативных служб. На территории Дальнего Востока за первый летний месяц, а именно с 14 июня текущего года, принято и отработано более 1500 вызова