Энергетики рассказали, почему и где во Владивостоке отключили горячую воду

Ремонтные работы продолжаются

Владивосток, среда, 12 июля , РИА Vladnews.

Энергетики филиала «Приморская генерация» АО «Дальневосточная генерирующая компания» продолжают вести ремонтные работы на магистральных трубопроводах после окончания весенне-летних гидравлических испытаний, сообщает РИА VladNews со ссылкой на пресс-службу предприятия. Основная часть работ завершена, однако для ликвидации отдельных повреждений необходимо дополнительное время, что требует продления отключения горячего водоснабжения по следующим адресам:

- До 14 июля

Гульбиновича: 16, 18, 20, 22, 24, 30, 32;

Енисейская: 1, 10, 11, 12, 13, 14, 14а, 14б, 15, 16, 17, 19, 1у, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 7б, 8, 9, 9а;

Интернациональная: 53, 54, 55, 56, 57, 59, 61, 62, 63, 64, 65, 69, 71;

Калинина: 19, 21, 41, 43, 43а, 45, 45а, 47, 47а, 49, 51, 51а, 55;

Киевская: 5;

Кирова: 11, 112, 13, 15, 15а, 17, 19/1, 19/2, 21/1, 21/2, 25, 27, 29, 31, 45, 48, 49, 50, 52, 54, 56а, 58, 62, 64, 66, 68, 70, 93;

Можжевеловая: 1а;

Терешковой: 10, 12, 14, 16;

Харьковская: 1, 11, 3, 6, 7, 9

- До 21 июля

Адмирала Фокина: 27;

Батарейная: 2;

Западная: 13;

Набережная: 1, 10, 16, 20, 5в, 9;

Океанский: 10б, 12;

Пограничная: 12/б;

Семеновская: 30, 10, 10а, 3, 3а, 5, 5а, 5б, 7, 7а, 7г, 8, 9, 9б, 9в

Станюковича: 3;

Тигровая: 7, 9

В рамках ремонтной программы 2017 года энергетики приступили к перекладке (замене) теплотрасс на ул. Нижнепортовая (420 метров) и ул. Калинина (235 метров). Эти участки уже много лет считаются проблемными, ежегодно по результатам проведения гидравлических испытаний на них выявляли повреждения. В этом году было принято решение произвести перекладку данных участков, что обеспечит надежное теплоснабжение потребителей и позволит избежать проведения масштабных ремонтных работ в будущем. В связи с этим подача горячего водоснабжения приостановлена по следующим адресам:

-до 30 июля

Верхнепортовая: 9, 9а, 25, 27а, 46, 70, 72/1, 76;

Казанская: 1, 5, 7;

Крыгина: 1, 6, 15, 17, 17а, 28, 3, 30, 34,

Леонова: 20, 21, 21а, 33, 64;

Морозова: 5, 7, 8, 9;

Перекопский пер.: 3, 5, 7;

Самарская: 10а;

Саратовская: 6, 7, 8, 9; 11, 13,

Сипягина: 15, 22, 26, 28, 30, 31, 32, 33, 34;

Стрельникова: 3, 3а, 4, 5а, 6а, 8, 9; 10а, 12, 3б,

Ялтинская: 18

- до 30 июля

Березовая: 11, 21, 5, 7, 9;

Калинина: 109, 111, 113, 78, 80, 82, 82у, 84;

Краева: 3, 6, 8;

Ольховая: 17, 19;

Ольховская: 3;

Фастовская: 47

В домах города, не вошедших в список, горячая вода может отсутствовать по причинам, не зависящим от филиала «Приморская генерация» АО «ДГК»: ремонтные работы на разводящих теплотрассах, обслуживаемых МУПВ «Владивостокское предприятие электрических сетей»; ремонт внутридомовой системы теплоснабжения, выполняемый Управляющими компаниями и ТСЖ. Для уточнения информации жителям рекомендуется обращаться в Единую диспетчерскую службу города Владивостока.