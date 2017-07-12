В Приморском крае набирает обороты агро- и экотуризм, когда горожане пробуют себя в роли деревенских жителей, чтобы прочувствовать всю специфику сельской жизни. Таких гостей приглашает к себе дачник из Фокино. У фермера есть чему поучиться, ведь месте с курами и утками он разводит южноафриканских страусов, сообщает РИА VladNews со ссылкой на VIII канал.
Экотуризм в Приморье: в гостях у страусов
На входе посетителей встречают три птицыВладивосток, среда, 12 июля , РИА Vladnews.
comments powered by Disqus
Похожие новости
14:54, 12 июля 2017 Житель Владивостока попался на шкуре тигра
Расследование доказало: фигурант уголовного дела — к совершению преступления причастен
11:31, 12 июля 2017 "Веревочники" атаковали пляжи Владивостока
Разборкаи в духе криминальных девяностых
10:18, 12 июля 2017 Владивосток: берегите близких
В летний период число трагедий только увеличивается
21:14, 11 июля 2017 Татуировщики Дальнего Востока устроили слет
Первый тату-фестиваль прошел во Владивостоке
13:16, 11 июля 2017 Сбербанк во Владивостоке сделал своих сотрудников "инвалидами"
Уникальным костюм прибыл в приморскую столицу из Москвы
09:50, 11 июля 2017 Участники самого красивого проекта во Владивостоке стали мужем и женой
Свадьба года состоялась в приморской столице
15:59, 10 июля 2017 Фестиваль «Лето на Русском» открылся во Владивостоке
Лучшие из лучших спортсменов собрались в одном месте