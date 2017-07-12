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8 канал

Экотуризм в Приморье: в гостях у страусов

На входе посетителей встречают три птицы
Владивосток, среда, 12 июля , РИА Vladnews.

В Приморском крае набирает обороты агро- и экотуризм, когда горожане пробуют себя в роли деревенских жителей, чтобы прочувствовать всю специфику сельской жизни. Таких гостей приглашает к себе дачник из Фокино. У фермера есть чему поучиться, ведь месте с курами и утками он разводит южноафриканских страусов, сообщает РИА VladNews со ссылкой на VIII канал.

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