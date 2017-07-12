Девушка была пассажиркой такси; госпитализирована

Владивосток, среда, 12 июля , РИА Vladnews.

17-летняя девушка получила травмы головы в аварии с микроавтобусом во Владивостоке, сообщили корреспонденту РИА VladNews в пресс-службе ГИБДД города.

Столкновение произошло в светлое время суток в районе дома №45"а" по улице Фадеева. Микроавтобус Nissan Vanette под управлением 28-летнего водителя двигался со стороны улицы Командорской в сторону Луговой. По предварительным данным, шофер не справился с управлением и выехал на встречную полосу и столкнулся с автомобилем Toyota Corolla, за рулем которого был 62-летний мужчина. Пассажирка легковушки - 17-летняя девушка - получила черепно-мозговую травму и рану лобной области. Госпитализирована.

Детали ДТП выясняются.

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