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Житель Владивостока попался на шкуре тигра

Расследование доказало: фигурант уголовного дела — к совершению преступления причастен
Владивосток, среда, 12 июля , РИА Vladnews.

Шкура амурского тигра обошлась приморцу гораздо дороже, чем он думал: помимо крупного штрафа суд Уссурийска назначил нарушителю закона еще и реальный сро, сообщает РИА VladNews со ссылкой на VIII канал.

Думал шкура амурского тигра принесет деньги и возможности – а в итоге срок и штраф в несколько тысяч рублей. Ко всему прочему – внимательнее пришлось прочесть страницы уголовного кодекса, а именно часть первую статьи 258.1. Мировой суд Уссурийска вынес приговор жителю Владивостока по части незаконного приобретения, хранения, перевозке и продажи частей особо ценных диких животных, принадлежащих к видам, занесенным в Красную книгу Российской Федерации. Правда, до продажи в этом деле так и не дошло.

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